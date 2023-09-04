Уже в этом месяце жители Латвии получат доступ к новой платформе для отчетности Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о возможных коррупционных сделках. Новый инструмент также позволит жителям анонимно сообщать о нечистых на руку соседях, сообщает телеканал TV3.

В качестве примера представители KNAB приводят телеканалу гипотетическую ситуацию: ваш сосед — государственный или муниципальный чиновник, который явно живет не по средствам. Теперь о нем можно "сообщить куда следует", не опасаясь, что сосед узнает ваше имя.

"Если человек очевидно живет не по средствам — это не дело KNAB, это уже будет компетенции Службы государственных доходов: там должны будут выяснить, все ли в порядке с доходами человека. Но это станет делом KNAB при подозрении, что сосед каким-то образом причастен к коррупционной деятельности. Как только есть коррупционный элемент — дело входит в компетенцию KNAB", — пояснила пресс-секретарь KNAB Инте Нолле.

Представитель бюро добавила, что жителям не обязательно быть экспертами в коррупционных преступлениях, чтобы "заложить" соседа — любые доносы будут поощряться.

"Не нужно сразу понимать, нарушения какого именно характера могут быть выявлены. Их нужно заметить и сообщить о них. [...] Если человек, критически рассматривая ситуацию, чувствует, что это, вероятно, коррупционное преступление или конфликт интересов, об этом следует сообщить. Этот первый шаг — осознать, что замеченное, вероятно, является коррупцией. И это то, что мы видим во время предвыборных кампаний, когда люди очень активно отчитываются перед нами — они снимают видео, фотографируют или просто присылают информацию о возможных нарушениях. Это хорошая практика — замечать и сообщать", — отметила Нолле.

Как обещают в KNAB, новый инструмент отчетности будет представлен и как мобильное приложение, и как десктоп-версия для ПК.

"Новая платформа предоставит человеку возможность отправлять отчет в KNAB анонимно, сохраняя при этом возможность отслеживать, что происходит дальше с предоставленной информацией – оценивается ли она или передается в другое учреждение и т. д. Тогда не будет такого ощущения – я сообщаю, но не знаю, что происходит с информацией, которую я предоставляю. Платформа также даст возможность со стороны KNAB докладчику задавать дополнительные вопросы, а докладчик, в свою очередь, сможет со временем дополнять предоставленную информацию", — пояснила Нолле.