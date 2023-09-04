В понедельник, 4 сентября, несколько поддерживаемых Россией группировок "хактивистов" совершили масштабные кибератаки на сайты учреждений государственного, финансового и медицинского секторов, сообщает центр по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv.

До сих пор наблюдались фишинговые атаки на пользователей систем электронной почты в госуправлении, и Cert.lv призывает убедиться, что аутентификация системы электронной почты дополнена средствами многофакторной аутентификации и не является доступной без особой надобности.

Также зафиксирована порча сайтов с использованием уязвимостей в целевых системах, а также потенциально разрушительные атаки на сферу здравоохранения.