До сих пор наблюдались фишинговые атаки на пользователей систем электронной почты в госуправлении, и Cert.lv призывает убедиться, что аутентификация системы электронной почты дополнена средствами многофакторной аутентификации и не является доступной без особой надобности.
Также зафиксирована порча сайтов с использованием уязвимостей в целевых системах, а также потенциально разрушительные атаки на сферу здравоохранения.
Cert.lv призывает связаться с командой учреждения в случае, если нужна поддержка в расследовании инцидента, устранении последствий и планировании профилактики. О зафиксированных кибератаках можно сообщить в Cert.lv, позвонив по телефону 67085888 или написав на адрес электронной почты cert@cert.lv.
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