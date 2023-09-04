Поправки к иммиграционному закону широко обсуждаются, однако на самом деле они касаются небольшого числа людей и уводят внимание общественности от главного — вопроса укрепления латышского языка в Латвии и качества его преподавания. Такое мнение в передаче телеканала TV24 "Press Klubs" высказал экономист, председатель правления компании Primekss Янис Ошлейс.

"У нас есть директора, у нас есть руководители школ, учителя, которые не говорят по-латышски и не могут научить детей латышскому языку. И там мы не говорим о двух тысячах или трех-четырех тысячах пожилых людей. Речь идет о несравненно большем количестве людей", — указал экономист.

Он добавил, что особое внимание нужно уделять употреблению латышского языка в сфере обслуживания.

"Мы обязательно должны поработать, например, над вопросом обслуживания на латышском языке. Я тоже могу говорить по-английски, я не против, но курьеры Bolt не обслуживают на латышском языке, и мы ничего не делаем с этой ситуацией! [...] Я думаю, что вопросы укрепления латышского языка здесь в долгосрочной перспективе по-настоящему важны. Тема поправок к закону об иммиграции — это очень горячий вопрос, но он касается пары тысяч человек, которые то ли здесь, то ли нет. Это, на мой взгляд, довольно пустой разговор", — отметил Ошлейс.

Уже сообщалось, что в среду, 30 августа, по решению правительства Министерство внутренних дел (МВД) внесло в Сейм поправки к Иммиграционному закону. Поправки предусматривают продление на два года срока, в течение которого граждане России, проживающие в Латвии, могут сдать экзамен по государственному языку, необходимый для получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии. При этом в министерстве заявили, что если эти люди абсолютно ничего не предпримут, им все равно придется покинуть страну.