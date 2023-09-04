Поправки к иммиграционному закону широко обсуждаются, однако на самом деле они касаются небольшого числа людей и уводят внимание общественности от главного — вопроса укрепления латышского языка в Латвии и качества его преподавания. Такое мнение в передаче телеканала TV24 "Press Klubs" высказал экономист, председатель правления компании Primekss Янис Ошлейс.
"У нас есть директора, у нас есть руководители школ, учителя, которые не говорят по-латышски и не могут научить детей латышскому языку. И там мы не говорим о двух тысячах или трех-четырех тысячах пожилых людей. Речь идет о несравненно большем количестве людей", — указал экономист.
Он добавил, что особое внимание нужно уделять употреблению латышского языка в сфере обслуживания.
"Мы обязательно должны поработать, например, над вопросом обслуживания на латышском языке. Я тоже могу говорить по-английски, я не против, но курьеры Bolt не обслуживают на латышском языке, и мы ничего не делаем с этой ситуацией! [...] Я думаю, что вопросы укрепления латышского языка здесь в долгосрочной перспективе по-настоящему важны. Тема поправок к закону об иммиграции — это очень горячий вопрос, но он касается пары тысяч человек, которые то ли здесь, то ли нет. Это, на мой взгляд, довольно пустой разговор", — отметил Ошлейс.
Уже сообщалось, что в среду, 30 августа, по решению правительства Министерство внутренних дел (МВД) внесло в Сейм поправки к Иммиграционному закону. Поправки предусматривают продление на два года срока, в течение которого граждане России, проживающие в Латвии, могут сдать экзамен по государственному языку, необходимый для получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии. При этом в министерстве заявили, что если эти люди абсолютно ничего не предпримут, им все равно придется покинуть страну.
Действующая редакция закона об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам России, истекает 1 сентября 2023 года. Чтобы жить в Латвии, им необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС) в Латвии, а для его получения предоставить справку о знании государственного языка на уровне А2 и о наличии финансовых ресурсов в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).