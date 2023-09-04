Госполиция поделилась в своем аккаунте Facebook трогательной историей. Хирург спешил к больному, который мог истечь кровью, поэтому таксист летел по дороге на максимальной скорости. Остановивший его полицейский вошел в положение и не только не стал штрафовать таксиста, но и сопроводил машину до больницы, включив световые сигналы.

Водитель Baltic Taxi Интарс Галузо получил вызов в Дубени, где живет дежурный хирург Лиепайской региональной больницы. Врач по телефону объяснил ситуацию: на операционном столе умирает молодой человек, у которого открылось кровотечение, и нужно успеть его спасти, пока он не истек кровью. Интарс помчался в Дубени, а потом вместе с врачом в Лиепаю. И по дороге туда, и по дороге обратно он сильно превышал скорость.

По дороге на трассе А9 между Гробини и Лиепаей их остановил полицейский на мотоцикле. Хирург вышел из машины и объяснил ситуацию, и младший инспектор Южнокурземского участка Артур Яунземис принял решение сопроводить такси до больницы "с мигалкой", а после сопровождения вернулся назад выполнять свои служебные обязанности.