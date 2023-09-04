Из-за недостаточно связанной транспортной инфраструктуры стран задерживается оказание помощи Украине, заявил в понедельник в ходе круглого стола с министрами стран-членов Европейского союза (ЕС) министр сообщения Янис Витенбергс.

В Латвии и во всем регионе необходимы инвестиции в улучшение дорожной сети, железнодорожной инфраструктуры, инфраструктуры портов и аэропортов, а существующего финансирования из европейских фондов недостаточно, отметил министр и добавил: "Мы договариваемся об общей позиции со странами-единомышленниками из нашего региона и ЕС, чтобы получить дополнительные средства для проектов и инвестиций".

В ходе встречи Витенбергс подчеркнул, что привлечение средств ЕС в Латвию очень важно, а также отметил, что проведена значительная работа по улучшению инфраструктуры единой европейской транспортной сети. Обсуждалась на встрече и важность реализации проекта "Rail Baltica", значимость средств военной мобильности, а также то, что потребности в сегодняшних геополитических условиях только растут. Как и большинство присутствовавших министров, Витенбергс признал, что перед Латвией стоит серьезная задача — обеспечить удовлетворение потребностей посредством доступного финансирования.

На форуме была подписана декларация об общей позиции по финансированию ЕС стратегически важных транспортных проектов, совместной поддержке развития транспортной инфраструктуры.