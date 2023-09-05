Прокуратура запросила для бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука (избирался от "Согласия") два года лишения свободы. Он поделился в своем телеграм-канале призывом российского пропагандиста Владимира Рогова жертвовать деньги армии РФ.

По мнению прокурора Каспара Згирскиса, это материальная-техническая и финансовая помощь армии агрессора. За сбор материальной помощи армии захватчика предусматривается лишение свободы до десяти лет. Учитывая, что сам Кузьмук не составлял призыв, а всего лишь распространил, прокурор призывает наказать его меньшим, но все же реальным сроком: двумя годами лишения свободы и одним годом пробационного надзора.

Адвокат обвиняемого Имма Янсоне подчеркнула, что ее подзащитный вину не признает, а видео перепостил без каких-либо комментариев и призывов. По ее мнению, Кузьмук дискриминируется на основании политических взглядов и этнической принадлежности.

Перед заседанием суда в понедельник Кузьмук отказался комментировать наказание, которое требует прокурор, но назвал свой процесс чисто политическим.

Пост Кузьмука был удален, но в телеграм-канале остались другие материалы, которые можно отнести к кремлевской пропаганде.