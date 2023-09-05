Фото: Shutterstock
Государственному донорскому центру не хватает доноров нулевой и А группы крови с положительным и отрицательным резусом. Об этом он сообщил на своем сайте.

Спрос на кровь со стороны больниц увеличился, кроме того, много хронических больным, которым необходимо переливание крови, сообщила в интервью TV3 директор донорского центра Эгита Поле.

Кровь можно сдать как в обычных пунктах приема, так и в мобильных — их месторасположение можно найти на сайте донорского центра.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Статьи по теме