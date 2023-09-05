Государственному донорскому центру не хватает доноров нулевой и А группы крови с положительным и отрицательным резусом. Об этом он сообщил на своем сайте.

Спрос на кровь со стороны больниц увеличился, кроме того, много хронических больным, которым необходимо переливание крови, сообщила в интервью TV3 директор донорского центра Эгита Поле.