Спрос на кровь со стороны больниц увеличился, кроме того, много хронических больным, которым необходимо переливание крови, сообщила в интервью TV3 директор донорского центра Эгита Поле.
Кровь можно сдать как в обычных пунктах приема, так и в мобильных — их месторасположение можно найти на сайте донорского центра.
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