11 августа в Мадонском крае старший инспектор Latvijas valsts meži (LVM) по вопросам окружающей среды Угис Бергманис встретил на лесной дороге семью волков, сообщается в соцсетях LVM.

Шесть молодых волков игрались на одной из лесных дорог. В это время года волчата уже довольно самостоятельны и активно исследуют окрестности. Днем они обычно проводят время на солнечных лесных полянах или просеках.

Волков в Европе стало больше, и в некоторых местах они становятся угрозой для домашнего скота и потенциально даже для людей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала пересмотреть статус этих охраняемых хищников.