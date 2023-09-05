Шесть молодых волков игрались на одной из лесных дорог. В это время года волчата уже довольно самостоятельны и активно исследуют окрестности. Днем они обычно проводят время на солнечных лесных полянах или просеках.
Волков в Европе стало больше, и в некоторых местах они становятся угрозой для домашнего скота и потенциально даже для людей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала пересмотреть статус этих охраняемых хищников.
Генеральный директор Государственной лесной службы Арвид Озолс сообщил, что больше всего нападений волков в Латвии констатировано в этом году в Балвском, Цесисском, Екабпилском и Мадонском крае. Сезон охоты на волков в Латвии начался 15 июля, было выдано разрешение на отстрел 300 животных.
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