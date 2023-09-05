Игрок из Латвии выиграл 447 558 евро в числовой лотерее Eurojackpot, организованной госпредприятием Latvijas Loto.

Розыгрыш прошел 1 сентября, когда четыре игрока выбрали пять основных чисел и одно дополнительное число.

Последним крупным выигрышем в лотерею в Латвии был миллион евро, выигранный в апреле в моментальной лотерее Miljons.

До этого самые крупные призы, выигранные в лотереях Latvijas Loto, составляли 815 001 евро в числовой лотерее Vikinglotto, 600 000 евро в числовой лотерее Keno и 596 446 евро в числовой лотерее Eurojackpot.