"Я считаю, что обязательный экзамен не нужен", — так высказалась старшеклассница Лива Андерсоне о необходимости экзамена по одному из естественнонаучных предметов, в том числе по физике. Сама она углубленно изучает физику и будет сдавать экзамен по этому предмету через год. Между тем и учителя, и эксперты образования после нескольких лет дискуссий пришли к выводу, что обязательный экзамен необходим, пишет портал Lsm.lv.

Экзамен по биологии, физике или естественным наукам будет обязателен с 2025/2026 учебного года, а до того будут проводиться диагностирующие работы.

"Если по поводу обязательного экзамена по латышскому или иностранному языкувопросов у нас нет, то естественные науки мы почему-то хотим воспринимать как выбор, — говорит Гунтар Китенбергс, заведующий кафедрой физики физико-математического факультета Латвийского университета. — Поскольку в нашей повседневной жизни становится все больше сложных устройств и процессов, я думаю, по окончании школы нужно по крайней мере в целом понимать, как работают эти вещи и процессы".

Сним согласен и учитель физики Ливы Андерсоне Гиртс Загерис, который вместе с коллегами занимался разработкой методических материалов для преподавания физики: "Обязательный экзамен — это естественная реакция на реальность, в которой мы живем. На мой взгляд, в 21-м веке людям приходится жить во все более технологичном мире, и многое из того, что мы делаем каждый день, связано с естественными науками: обработка данных, искусственный интеллект и т. д. Чтобы понимать все это и ориентироваться в мире, должно быть базовое естественнонаучное мышление".

Задача физики — разъяснение окружающего мира на научном языке и с помощью научного мышления, говорит представитель Латвийской ассоциации учителей физики, учитель Рижской 40-й средней школы Людмила Белогрудова: "Если мы хотим критически думающих людей, способных увязать причины со следствиями, то физику надо изучать". Недаром большинство богатейших людей мира из списка Forbes, а также большинство премьер-министров Латвии имеют математическое, физико-техническое или инженерное образование.

"Физика — этотакой предмет, в который сложно вникнуть позже, если не понимать его с самого начала или что-то упустить, — считает 17-летняя Лива Андерсоне. — Я бы рекомендовала школам больше работать над основами и самыми простыми задачами, и только когда все действительно что-то поняли, переходить к более сложным".

"Мне нравится физика, но бывают случаи, когда я ничего не понимаю. В основной школе мне нравились темы об электричестве, потому что я все поняла с первого урока. Среди тем продвинутого курса мне понравилось движение тел, потому что это было похоже на математические задачи, которые я люблю. Особых отличий в продвинутом курсе физики на первом году обучения я не чувствую, но кажется, что здесь темы более связаны друг с другом, и я вижу их применение в жизни".

Также Лива признается, что в средней школе физика стала более интересной благодаря учителю.

Лива считает, что обязательный экзамен точно не нужен людям, которые не собираются связывать свою жизнь с физикой:"Это вызовет у молодых людей только нелюбовь к этому предмету".

Китенбенгс со своей стороны думает, что экзамен станет одним из стимулов в выборе будущей профессии — если с классом будет работать способный учитель, школьники увидят "красоту и глубину" этих наук и могут выбрать затем высшее образование по специальностям STEM.

Если семь лет назад, когда впервые зашла речь об обязательном экзамене, учителя физики были против, то теперь их мнение меняются. Первая реакция учителей была такая — хуже уже некуда, может быть, хоть что-то выучат.

Обычно школьникам на уроках физики очень нравятся эксперименты, но дети часто воспринимают их как некие трюки — смотрят и удивляются. Кроме того, сейчас этот интерес падает — в интернете столько контента, что дети перенасыщены информацией, говорит Белогрудова. Эксперименты ничего не дают, если школьник пассивно их наблюдает. Главное — суметь понять, что именно мы увидели. И это уже критическое мышление — понять физические закономерности и отделить факты от своей личной интерпретации.

Также эксперты одобряют идею создания кружков технического творчества в каждом самоуправлении, чтобы у школьников по всей Латвии были возможности заниматься в таких кружках в той же мере, как в хоре или танцевальном коллективе.

"Слишком часто я слышал от взрослых людей извинения за то, что они ничего не помнят из школьного курса физики. В то же время все они способны успешно функционировать в современном мире, где физику и ее применения мы видим на каждом углу, поэтому ясно, что люди могут использовать физику на уровне навыков или даже рефлексов. К сожалению, не хватает связки между практическими навыками и пониманием физических концепций. Кружки по техническому творчеству могли бы улучшить ситуацию, поскольку создание чего-либо требует понимания того, как это работает", — считает Киненбергс.