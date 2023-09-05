Портал общественных инициатив Manabalss.lv на время приостановил возможности подписаться за инициативы, сообщает агентство LETA.
В понедельник, 5 августа, Cert.lv — учреждение, которое занимается занимающаяся информационной безопасностью — заявило, что несколько групп "хакеров-активистов", поддерживаемых Россией, проводят крупномасштабные кибератаки на учреждения государственного, финансового и медицинского секторов.
Кибератака не была направлена против Manabalss.lv, однако и из-за беспокойства за безопасность портала и после консультации с Cert.lv было принято решение приостановить его работу на некоторое время. Об этом сообщил представитель Manabalss.lv.
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