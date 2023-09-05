В Даугавпилсской региональной больнице требуется 7,6 миллионов евро, чтобы закончить год без долгов. Рост цен на энергоресурсы, медикаменты и увеличение зарплат требуют дополнительных средств для работы в больнице, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Как отмечает руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семёнов Даугавпилсе, из-за инфляции и роста цен больница не может полностью покрыть расходы.

"До сих пор не признано и политически не принято говорить, что в медицине точно такой же прирост цен и дефицит, как и во всей Латвии в целом. С 2021 по 2023 годы дважды поднималась зарплата медикам, один раз прирастала минимальная зарплата, выросли цены на энергоресурсы и материалы. У нас в сравнении с 2021 годом за два года это - порядка пяти миллионов", — указал Семенов.

Он надеется, что из остаточного финансирования выделят деньги на покрытие дефицита. Ранее деньги, выделенные на компенсацию разницы цен, в итоге пришли как средства на предоставление дополнительных медицинских услуг.

"По факту получается, чтобы покрыть расходы за уже предоставленные услуги, которые мы бы получили, из-за того, что медикаменты дорогие и гостариф это не покрывает, нам еще раз дают деньги, чтобы мы еще раз предоставили услуги, которые несут дополнительные расходы. Получается, вместо того, чтобы обеспечить больницам денежный поток, они вгоняют себя в еще большие потери. Чтобы полностью покрыть все прогнозируемые расходы и потери, до конца года требуется 7,6 миллиона", — подсчитал руководитель больницы.

При этом чтобы остаться хотя бы на сегодняшнем уровне и рассчитаться с поставщиками, нужно минимум 4,8 миллиона. Если Минздрав не дает деньги, то первая проблема — это расчет с поставщиками. Второй момент — отказ от отделений и плановых услуг. Суммарно это создаст дополнительные проблемы в долгосрочной перспективе.

"Лучше точно не будет, и это главное, что должно понять правительство. Если здраво не распределить оставшиеся 83 миллиона, которые есть, и которых достаточно, если адекватно расставить приоритеты. Если этого не сделать, то это будет точкой отсчета, после которой, к сожалению, будут негативные последствия — [снизится] доступность медицины. Возможно, это выльется в рост количества летальных случаев", — сказал Семененов.