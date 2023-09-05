Латвия может получить ракетно-артиллерийские комплексы Himars и противокорабельные ракетные комплексы в 2026-2027 гг., сообщил во вторник журналистам государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Министр обороны Инара Мурниеце отметила, что получение этих комплексов зависит не только от Латвии, но и от ее партнера США, которые вносят большой вклад в этот процесс.

Как сообщалось, Минобороны разработало три проекта ракетных систем - береговой обороны, систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии.

Латвия и Эстония совместно выбрали системы ПВО средней дальности IRIS-T, и это будет самая крупная военная закупка с момента восстановления независимости Латвии. Возможная сумма закупки и другие детали пока не разглашаются, но поставки систем могут начаться в 2025 году. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО может быть выделено около 600 млн евро.

Осенью прошлого года Министерство обороны начало с США переговоры о закупке противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) производства "Kongsberg Defence & Aerospace".