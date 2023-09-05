До 2028 года Латвия может приобрести боевые машины пехоты, предназначенные для уничтожения противника, заявил во вторник журналистам командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, представляя обновленную концепцию национальной обороны.

Согласно концепции, НВС будут развивать свои возможности за счет увеличения огневой мощи и дальности стрельбы, что лишает противника свободы действий в воздухе, на море и суше. Также необходимо развивать ПВО, береговую оборону, дальнобойную реактивную артиллерию, применение дронов и ввести в состав вооружения боевые машины пехоты.

Боевые машины пехоты будут представлять собой новый тип платформы с защитой не ниже третьего уровня, необходимой для участия в тактических операциях и для поражения переднего края обороны противника, сказал командующий НВС.



"Мы движемся именно в этом направлении. […]. Мы выбрали машины конкретного типа, а далее есть процессы, связанные с их приобретением. Более подробно о деталях мы не можем рассказать, пока не закончится процесс конкурса и закупки", - сказал Калниньш.