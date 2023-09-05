Самоуправления хотят получить 8,9 млн евро на устранение ущерба, нанесенного августовской бурей. Во вторник, 5 сентября, правительство ознакомилось с докладом "Текущая ситуация в связи с ущербом, причиненным самоуправлениям бурей 7 августа".

На восстановление объектов инфраструктуры самоуправлений и частной собственности необходимо более 8,7 млн евро, а на утилизацию строительного мусора - 124,4 млн евро.

Согласно данным Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР), в 12 самоуправлениях зафиксирован причиненный ураганом ущерб 66 муниципальным зданиям, и на их приведение в порядок требуется 3,7 млн евро, в том числе 2,16 млн евро необходимы для восстановления Яунпилсского замка.

В девяти самоуправлениях ущерб от урагана зафиксирован на 73 объектах дорожной инфраструктуры, для восстановления которых необходимо свыше 593 тыс. евро. В пяти краях ущерб причинен объектам другого типа - повреждены электросети, навесы в Рижском зоопарке, заборы, разрушены могилы и объекты окружающей среды, на ремонт которых необходимы 169 тыс. евро.

В 11 самоуправлениях зафиксирован ущерб, нанесенный бурей 2284 жилым домам, и для их восстановления необходимо финансирование в размере 4,26 млн евро, в том числе 2,4 млн евро требуются для устранения ущерба в Добельском крае.

Для покрытия ущерба от бури правительство планирует выделить софинансирование в размере не менее 50% от оказанной в кризисной ситуации поддержки на ремонт жилых домов - индивидуальных и многоквартирных - за исключением случаев, когда сумма причиненного ущерба превышает 2% от запланированных расходов бюджета самоуправления в текущем году. Тогда Кабинет министров может принять решение об ином размере софинансирования самоуправлению, но не менее 10%.

Правительство предоставит софинансирование в размере не менее 30% для покрытия расходов на утилизацию строительных отходов и реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в собственности или под контролем самоуправления, за исключением случаев, когда объектом является центр социального ухода, дневной социальный центр, социальный дом или специальное образовательное учреждение. В случае крупных стихийных бедствий, если сумма причиненного ущерба превышает 2% от запланированных расходов бюджета самоуправления на текущий год, правительство может принять решение о выделении средств на иных условиях.

С учетом указанного и возможного размера ущерба свыше 2% от запланированных расходов бюджетов самоуправления, что дает возможность сократить размер софинансирования, общий предварительный объем необходимого финансирования из средств на непредвиденные расходы для покрытия ущерба составит от 5,34 млн евро до 7 млн евро.

В докладе отмечается, что причиненные бурей разрушения в разных самоуправлениях значительно различаются: есть края, на территории которых было повреждено менее пяти объектов частной собственности, в то время как на территориях других самоуправлений пострадало более 800 объектов частной собственности. Это влияет на возможности самоуправлений обследовать все пострадавшие от урагана объекты, сфотографировать ущерб и подготовить необходимые решения. Кроме того, количество строительного мусора также существенно различается между самоуправлениями, и там, где был нанесен наибольший ущерб, на его вывоз уходит больше времени.

Поэтому в настоящее время заявки самоуправлений на выделение средств для устранения ущерба планируется разделить на две части, подав первую часть на рассмотрение до 8 сентября, а вторую - к 13 октября.