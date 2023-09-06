Во вторник Государственная пограничная охрана пресекла 63 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в службе.

В общей сложности в этом году попытки нелегального пересечения государственной границы предприняли 7065 человек, 317 из них был разрешен въезд в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было пресечено пограничниками 5286 раз, а 217 человек въехали в Латвию с разрешением, выданным по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях у границ с Белоруссией действует усиленный режим работы системы охраны границы, введенный взамен чрезвычайному положению, которое было установлено правительством в августе 2021 года и неоднократно продлевалось.

Принимая во внимание возрастающую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Госпогранохрана мобилизовала дополнительных дежурных пограничников для усиления охраны внешней границы, а также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

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