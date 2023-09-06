Ежегодно на различные исследования тратятся сотни тысяч евро из средств государства, самоуправлений или европейских фондов. Однако на данный момент в стране нет единого механизма, который бы определял, насколько полезно и оправдано проведение исследований. Об этом пишет LSM.

Государственный контроль признает: система исследований и прозрачность действительно туманны. За последние годы были поданы заявки и одобрено не менее 75 исследований в самых разных областях. Стоимость одного исследования может достигать нескольких десятков и даже сотен тысяч евро.

Например, в Адажи за 32 000 евро было проведено исследование целесообразности строительства велосипедной дорожки, а Рижская дума попыталась узнать мнение жителей самоуправления о своей работе и работе чиновников, выделив на эти цели 55 000 евро.

В Государственной канцелярии, которая содержит и публикует базу данных этих исследований, отметили, что ответственность за полезность исследования и обоснованность потраченных бюджетных средств лежит на руководстве каждого учреждения.

"Руководитель каждого учреждения в тот момент, когда решает заказать исследование, берет на себя ответственность и должен понимать, кому это исследование нужно и как оно будет использовано", - пояснил заместитель директора Государственной канцелярии Петерис Вилкс. "А другая сторона - это возможность для общества получать эту информацию, знакомиться с результатами исследований и задавать вопросы", - добавила член совета Государственного контроля Илзе Балдере.

Однако значительная часть проведенных исследований публично вообще недоступна. Государственная канцелярия и Государственный контроль лишь следят за тем, чтобы исследования не дублировались между учреждениями, а также объясняют, что они действительно полезны для руководящих страной политиков.

"С одной стороны, решения должны основываться на данных, потому и существуют различные исследования, чтобы мы могли принимать решения. Другой вопрос, как эти решения принимаются - и используются ли в момент их принятия доступные данные", - сказал Вилкс.

Балдере добавляет: "Например, в самой последней проверке, которую мы опубликовали 21 августа, сделан вывод о том, что институт проводил исследования, которые были заказаны Министерством земледелия, но министерство не воспользовалось ими в полной мере".

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