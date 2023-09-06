В рейтинге Digital Quality of Life Index 2023, составленном компанией Surfshark, Латвия заняла 28-е место, поднявшись за год на пять строчек. Несмотря на улучшение своих позиций, страна по-прежнему уступает соседкам — Эстонии и Литве.

Составители рейтинга оценивали качество цифровой жизни в 121 стране мира по пяти параметрам: доступность интернета, его качество, состояние необходимой инфраструктуры, кибербезопасность и качество государственных онлайн-услуг.

В Латвии, считают эксперты, улучшилось качество интернета (20-е место в этому году, 28-е в прошлом) и предоставляемых государством онлайн-услуг (38-е и 61-е места соответственно). По оставшимся трем параметрам результаты упали, значительнее всего — по показателю доступности интернета (с 30-го места до 39-го).

Первое место в рейтинге заняла Франция, за ней следуют Финляндия и Дания. В первой десятке — только одна неевропейская страна, расположившийся на десятой строчке Сингапур. Великобритания — на 15-м месте, США — на 19-м, Китай — на 44-м, Украина — на 46-м, Россия — на 53-м, Беларусь — на 70-м.

Лучший результат среди стран Балтии показала Эстония, которая за год переместилась с 14-го места на седьмое. Составители рейтинга особенно высоко оценили кибербезопасность и услуги электронного государства в этой стране — 2-е и 6-е место в мире соответственно.

Литва, напротив, ухудшила свои результаты, заняв 13-е место (в 2022-м — 15-е). Страна поделила с Эстонией вторую строчку по кибербезопасности, однако по трем из четырех оставшихся показателей даже не попала в двадцатку лучших.

Менеджер по связям с общественностью Surfshark Габриэле Рачайтите-Красауске рассказала LRT, что несмотря на падение в рейтинге некоторые страны (например, Литва) улучшили свои результаты в абсолютных значениях. По ее мнению, это означает, что показатели многих стран быстро растут год от года.

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