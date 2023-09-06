Не исключено, что причиной попадания зеленого мухомора на обеденный стол является тот факт, что его могли спутать со съедобным грибом. Поэтому врачи больницы призывают грибников быть особенно осторожными и лучше не собирать грибы, вызывающие хотя бы малейшее сомнение, чем подвергать себя значительному риску.
В свою очередь, руководитель клиники интенсивной терапии RAKUS и анестезиолог-реаниматолог отделения токсикологии и сепсиса Роберт Сташинскис рассказал, что этот год выдался очень грибным, поэтому, как показывает опыт больницы, риски особенно высоки.
Врачи предупреждают, что употребление в пищу мухоморов вызывает повреждение печени, и, если не начать лечение своевременно, существует чрезвычайно высокий риск смерти или пожизненной инвалидности. При попадании ядовитых веществ в кровь возможен летальный исход.
Сташинскис напоминает, что признаки отравления ядовитыми грибами могут появиться через несколько дней после употребления грибов в пищу. Если отравление затронуло пищеварительную систему, будут наблюдаться такие симптомы, как тошнота, рвота и диарея.
При подозрении на какой-либо вид отравления жителей призывают обращаться в Информационный центр по телефону 67042473 (круглосуточно).