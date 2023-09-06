В Клинике токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в этом грибном сезоне побывали уже трое пациентов, отравившихся ядовитым зеленым мухомором. Один из пострадавших скончался, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью больницы Гундега Варпа.

Не исключено, что причиной попадания зеленого мухомора на обеденный стол является тот факт, что его могли спутать со съедобным грибом. Поэтому врачи больницы призывают грибников быть особенно осторожными и лучше не собирать грибы, вызывающие хотя бы малейшее сомнение, чем подвергать себя значительному риску.

В свою очередь, руководитель клиники интенсивной терапии RAKUS и анестезиолог-реаниматолог отделения токсикологии и сепсиса Роберт Сташинскис рассказал, что этот год выдался очень грибным, поэтому, как показывает опыт больницы, риски особенно высоки.

Врачи предупреждают, что употребление в пищу мухоморов вызывает повреждение печени, и, если не начать лечение своевременно, существует чрезвычайно высокий риск смерти или пожизненной инвалидности. При попадании ядовитых веществ в кровь возможен летальный исход.

Сташинскис напоминает, что признаки отравления ядовитыми грибами могут появиться через несколько дней после употребления грибов в пищу. Если отравление затронуло пищеварительную систему, будут наблюдаться такие симптомы, как тошнота, рвота и диарея.

При подозрении на какой-либо вид отравления жителей призывают обращаться в Информационный центр по телефону 67042473 (круглосуточно).

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