Оставленный мусор, который мы видим на пляжах — наиболее заметная часть загрязнения. Но на морском дне также спрятано большое количество отходов, представляющих угрозу водной экосистеме. Ежегодно в Балтийском море тонут тысячи так называемых сетей-призраков, которые становятся ловушками для рыбы и других морских обитателей, а также опасным загрязнителем воды, пишет Diena.

"Сети-призраки — это потерянные или брошенные рыболовные снасти, которые попадают в море в ситуациях, когда рыбаки теряют их, например, во время шторма, или когда происходит незаконный лов рыбы и браконьерам приходится в спешке бросать сети, которые затем погружаются на морское дно. Тот факт, что рыбаки больше не следят за этими сетями, не означает, что они перестают функционировать, поэтому то их и называют сетями-призраками", — объясняет руководитель программы Всемирного фонда дикой природы по Балтийскому морю и пресной воде Магда Ентгена.

Она рассказывает, что брошенные и затонувшие в море сети-призраки в первые месяцы продолжают ловить рыбу в тех же количествах, на которые рассчитаны. Со временем сети могут зацепиться за затонувший корабль или камни, тогда их эффективность снижается примерно на семь процентов, но в принципе они продолжают ловить рыбу все время. Сегодня сети изготавливаются уже не из натуральных материалов, таких как хлопок, а из пластика. Это означает, что они долгое время не разлагаются в воде.

Летом текущего года в Латвии к очистке Балтийского моря от заброшенных рыболовных снастей приступила Латвийская морская академия Рижского технического университета и Центр науки и инноваций в сотрудничестве с предприятием Neste Latvija. Первые сети-призраки были вытянуты в 3,6 км от порта Энгуре, где был обнаружен затонувший буксир, вокруг которого были намотаны рыболовные сети. Буксир, скорее всего, пошел на дно перед Второй мировой войной, поэтому эти сети практически вросли в остов корабля. Чтобы отцепить их, водолазам пришлось в течение двух суток отрезать их ножницами по частям.

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