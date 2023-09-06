На Видземском шоссе (А2) полностью завершены ремонтные работы на участке от "Сените" до Сигулды (39,44-46,30 км), движение возобновлено полностью и без ограничений, сообщает госкомпания Latvijas Valsts ceļi.

С левой стороны дороги перестроена конструкция дорожного покрытия, местами по всей дороге переложены конструктивные слои дороги, на отдельных участках положены слои из переработанных материалов. На всем отремонтированном участке положен трехслойный асфальтобетон. Планируется, что дорожное покрытие прослужит 20 лет.

Перестроены водопропускные трубы для рек Инчупите и Эгльупе и пешеходный тоннель в поселке Гауя (42,77 км). Нанесена дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.

Дорожными работами занималась компания Binders, автор проекта — компания Ceļuprojekts, за реализацией следила компания Firma L4. Стоимость дорог — 12 360 587 евро, из них 10 506 498,95 евро выделил Фонд когезии ЕС.

До ремонта шоссе было в плохом состоянии, потому что, не считая работ на отдельных участках, дорогу от "Сените" до Сигулды не ремонтировали со времен постройки в 1980 году.

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