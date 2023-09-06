В среду, 6 сентября, Комиссия Сейма по иностранным делам приняла решение посвятить рассмотрению народной инициативы о неприсоединении к Стамбульской конвенции несколько заседаний. Эта инициатива собрала более 10 000 подписей на сайте manabalss.lv. Политическая интрига в том, что "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные", формирующие новое правительство, фактически летом напротив пришли к договоренности о ратификации международного документа.

Подписи под коллективным обращением "О неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции" начали собирать на портале Manabalss.lv в 2016 году, но до Сейма инициатива добралась только в этом году. Стамбульской конвенцией, напомним, называют Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием против женщин и семейным насилием. В начале августа Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям инициировала передать народную инициативу на оценку в Комиссию Сейма по иностранным делам. В среду, 6 сентября, по возвращению депутатов с летних каникул состоялось заседание комиссии.

Нацобъединение обозначило позицию

Андрис Шимфс, автор народной инициативы, заявил на заседании, что Латвии не нужно ратифицировать Стамбульскую конвенцию, чтобы оградить женщин и детей от насилия. По мнению Шимфса, латвийское общество должно быть защищено от социально сконструированных гендерных ролей, включенных в Стамбульскую конвенцию, а законы нашего государства и так защищают любого человека от насилия, независимо от пола.

Парламентский секретарь Министерства благосостояния Артем Уршульскис, напротив, отметил: вопрос о ратификации Стамбульской конвенции актуализирован потому, что наблюдается постоянная тенденция — больше всего от насилия в Латвии страдают дети и женщины. По словам Уршульскиса, ратификация конвенции поможет радикально изменить подход к борьбе с таким насилием. Стамбульская конвенция предусматривает применение инструментов профилактики насилия (просвещение населения — в том числе), а также различных защитных механизмов поддержки жертв насилия. Министерство благосостояния настаивает также на том, что сама ратификация станет подтверждением того, что Латвия является страной с нулевой терпимостью к насилию.

В ходе заседании Комиссии Сейма по иностранным делам депутат и лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс проявил солидарность с противниками ратификации. По мнению политика, нет конкретного ответа на вопрос, что мешает бороться с насилием без ратификации Стамбульской конвенции. Также Дзинтарс подчеркнул, что речь идет не о борьбе с насилием, а о сокрытии идеологических целей, которые включены в Стокгольмскую конвенцию. Национальное объединение не будет поддерживать ратификацию, подчеркнул Райвис Дзинтарс.

По итогам дискуссии глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (также — Национальное объединение) сообщил агенству LETA, что рассмотрению народной инициативы будет посвящено несколько заседаний.

Следующее заседание запланировано на 27 сентября и будет состоять из двух частей. Предусматривается заслушать негосударственные организации, выступающие как "за", так и "против" ратификация. Парламентская комиссия намерена привлечь экспертов, например, из Латвийской академии наук, которые когда-то проводили углубленное обсуждение и исследование Стамбульской конвенции, отметил Колс.

Политический контекст: есть ли в Сейме большинство у сторонников ратификации?

Толчок нынешней широкой дискуссии о необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенция дала екабпилсская трагедия, произошедшая весной этого года. Женщина на глазах матери и ребенка была убита бывшим сожителем. О том, что погибшая подвергалась преследованиям со стороны бывшего мужа, были осведомлены государственные правоохранительные учреждения, однако не сумели ничего предпринять для того, чтобы спасти женщину.

Далее ратификация Стамбульской конвенции стала предметом политических переговоров о создании новой правительственной коалиции. "Новое Единство" (26 депутатов Сейма) и "Прогрессивные" (10) всегда выступали за ратификацию, однако в Сейме — из-за консервативных взглядов большинства — не хватало голосов. В ходе переговоров о вхождении в правительство СЗК (16), придерживающийся прежде консервативных взглядов, смягчил позицию — дав понять, что готов проголосовать "за" при условии, что в законопроекте о ратификации будет сделана ссылка на Сатверсме.

Сейчас "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" формируют правительство, которое будет опираться в Сейме на хрупкое большинство — 52 голоса.

То есть, если СЗК будет придерживаться позиции, что Стамбульскую конвенции надо ратифицировать, то голосов в Сейме уже хватит.

Ратифицировать конвенцию также призывал президент Латвии Эдгар Ринкевич, избранный на должность главы государства голосами создающейся правящей коалиции.

Летом этого года, что характерно, нынешний кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") как министр благосостояния — инициировала рассмотрение законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции в уже ушедшем в отставку правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). В законопроекте, разработанном Министерством благосостояния, была включена оговорка, которая гласит, что "государство будет применять документ с учетом "ценностей, принципов и норм, содержащихся в Сатверсме, особенно в отношении защиты прав человека, равноправия мужчин и женщин, защиты и поддержки брака, семьи, родителей и прав детей". Однако рассмотрение законопроекта было отложено по просьбе "Объединенного списка".

Сейчас политическая ситуация изменилась: и "Объединенный список", и Национальное объединение, которое всегда было категорическим противником ратификации, уйдут после утверждения правительства Эвики Силини в оппозицию.

Глава Комиссии Сейма по иностранным делам — ответственной за оценку народной инициативы о неприсоединении к Стамбульской конвенции — Рихардс Колс является членом Нацобъединения. В политических кулуарах ходят слухи, что в связи со сменой правительства пройдут замены не только в правительстве, но и на руководящих должностях Сейма — посты могут потерять представители Нацобъединения и "Объединенного списка", уходящих в оппозицию.

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