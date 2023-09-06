Также будет ограничено движение нa перекрестке улиц Яня Асара и Артилерияс и закрыто движение по улице Валмиерас от улицы Пернавас до улицы Таллинас и по улице Августа Деглава возле улицы Таллинас.
Будет организован объезд, жильцам домов на этих улицах и работникам предприятий, которые там находится, будет обеспечена возможность добраться до дома или до работы. Также должен быть обеспечен проезд оперативного и общественного транспорта.
Будут изменения в движении автобусов №13 и 50 и троллейбусов №11 и 22, некоторые остановки будут перенесены. С картой временного маршрута можно ознакомиться на сайте Rīgas satiksme.
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