В среду, 6 сентября, Комиссия Сейма по мандатам и этике приняла решение не выдвигать на дальнейшее рассмотрение народную инициативу, которая предусматривает отказ от практики содержания за государственный счет бывших президентов страны, сообщило агентство LETA.

Народная инициатива собрала более 10 000 подписей на портале Manabalss.lv. Автор инициативы Вадис Кислов делегировал защищать идею на заседании парламентской комиссии депутату от оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Рамоне Петравиче.

Авторы инициативы подчеркивают, что в то время, когда практически во всех сферах в Латвии ощущается нехватка финансовых ресурсов, необходимо задуматься о более рациональном и взвешенном отношении к социальным и другим гарантиям бывших президентов государств.

По мнению авторов идеи, пенсия бывшего президента может быть сохранена и после окончания срока полномочий. Это необходимо сделать и для того, чтобы укрепить независимость действий президента в период его полномочий — исключить возможность политического реванша и чтобы глава государства не опасался "пойти против парламента" в случае необходимости.

Разумные и понятные социальные гарантии после истечения срока полномочий призваны укреплять независимость главы государства, однако сохранять за президентом на всю оставшуюся жизнь квартиры, машины, секретаря и так далее — это непропорционально, говорится в инициативе.

По мнению авторов коллективного обращения, бывшему президенту можно предоставить право использовать Рижский замок

в представительских целях, но выделять для этих целей квартиру — несоразмерно. В инициативе подчеркивается, что есть немало стран, где такие расходы не навязываются обществу, но это не мешает президентам этих стран быть ответстввенными должностными лицами.

Отказ от содержания экс-президентов позволит не только сэкономить деньги, но и сделать общество более сплоченным, поскольку покажет — "

у нас нет сверхбогатых людей с гарантированным роскошным образом жизни только потому, что они занимают важное положение в течение нескольких лет", считают авторы инициатива.

На заседании комиссии Кристине Лице, советник президента Эдгара Ринкевича по вопросам законодательства и международного права, напомнила,что закон, оговаривающие содержание главы государства, уже несколько раз пересматривался. Например, с 2013 года он больше не предусматривает использование президентом государственной квартиры — то есть, объем господдержки экс-президентов уже снижен.

Лице отметила, что несколько бывших президентов государства продолжают активную общественную деятельность на благо Латвии и международного сообщества, поэтому техническая поддержка будет полезна даже после окончания срока полномочий президента.

В результате дискуссии депутатов по поводу инициативы на заседании комиссии не произошло.

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