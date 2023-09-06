Акция приурочена к Дню отца 10 сентября и продлится до 12 сентября, однако по телефону 116 111 можно звонить круглый год — это телефон доверия для детей и подростков. В будние дни с 12:00 до 20:00 со специалистами можно также связаться в чате на сайте www.uzticibastalrunis.lv, либо скачав бесплатное приложение Uzticības tālrunis, а также обратившись за помощью по электронной почте — uzticibaspasts116111@bti.gov.lv.

"Спектр вопросов при этом разный — начиная с развода в семье. Интересуются, как после такого поддерживать связь с ребенком, бывает, что контакта с ребенком больше нет, и отцы очень из-за этого переживают. Иногда встречи с ребенком запрещены, и отцы ищут юридической помощи. Также много вопросов о психологии ребенка, о его эмоциональном развитии, о дисциплине. Хорошо, что мужчины ищут ответы на эти вопросы. Часто отцам запрещается видеться с детьми или какие-то отговорки, смена места жительства, о чем ему не сообщается. Или папа не знает, в какую школу начал ходить ребенок. Часто отцы признают, что контакта с ребенком нет вообще. И возобновить этот контакт бывает очень трудно. И часто наш разговор с ними не о том, что делать и куда идти, а эмоциональная поддержка", — рассказала она.