Рига, которая неофициально считала себя всегда столицей всей Балтии, самым значимым и густонаселенным городом региона, отстает от Вильнюса и Таллина — по доходам жителей, по инвестициям, по развитию. Почему так получилось? Можно ли вернуть статус метрополии? Об этом — дискуссия в подкасте "Стакан наполовину" с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым и журналистом, специалистом по урбанистике и экономике городского развития Александрой Полещук.