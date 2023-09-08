Рига, которая неофициально считала себя всегда столицей всей Балтии, самым значимым и густонаселенным городом региона, отстает от Вильнюса и Таллина — по доходам жителей, по инвестициям, по развитию. Почему так получилось? Можно ли вернуть статус метрополии? Об этом — дискуссия в подкасте "Стакан наполовину" с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым и журналистом, специалистом по урбанистике и экономике городского развития Александрой Полещук.
В подкасте участники дискуссии искали ответы на вопросы:
- Почему одни районы Риги развиваются, выглядят "европейскими" — зажиточными и ухоженными, а другие приходят в упадок и рискуют превратиться в гетто?
- Какая инфраструктура нужна среднестатистической рижанке — женщине среднего или старше-среднего возраста?
- Что делать со Старой Ригой, которая в несезон приходят в запустение? Какая программа развития может быть у исторического центра? Как вернуть туда жизнь?
- Население Риги за последние годы сократилось примерно на треть. Где будем брать новых жителей?
- Почему сейчас стала так популярна идея так "называемого 15-минутного города". Насколько далека Рига от того, чтобы стать таким городом?
- Рига была, есть и будет многонациональным городом. К чему это обязывает в контексте развития?
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