В честь 150-летия праздника на променаде, благоустройством которого занимается Rīgas meži, длиной в три километра были высажены 150 белых ив (Salix alba).
В ходе посадки появилась идея назвать место с высаженными деревьями "Прикоснись к иве" (Pieskarties vītolam!"). Это было бы глубоко символично, как с точки зрения истории и традиции праздника, так и с позиции здорового досуга, поскольку, отправляясь на прогулку по променаду, предоставляется возможность насладиться красотой и пластичностью ив, пояснили в столичной думе.
Во время Праздника песни ивы были размещены в специальных ящиках на Большой эстраде Межапарка.
За ивами высотой в 4-5 метров будет заботиться муниципальное предприятие Rīgas meži, которое в августе начало посадку деревьев на променаде.