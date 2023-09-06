На променаде Кенгарагса возле усадьбы Мазъюмправас завершена посадка ив, которые посвящены прошедшему этим летом Празднику песни и танца. Саженцы этих деревьев были размещены на Большой эстраде Межапарка, сообщили в Рижской думе.

В честь 150-летия праздника на променаде, благоустройством которого занимается Rīgas meži, длиной в три километра были высажены 150 белых ив (Salix alba).

В ходе посадки появилась идея назвать место с высаженными деревьями "Прикоснись к иве" (Pieskarties vītolam!"). Это было бы глубоко символично, как с точки зрения истории и традиции праздника, так и с позиции здорового досуга, поскольку, отправляясь на прогулку по променаду, предоставляется возможность насладиться красотой и пластичностью ив, пояснили в столичной думе.

Во время Праздника песни ивы были размещены в специальных ящиках на Большой эстраде Межапарка.

За ивами высотой в 4-5 метров будет заботиться муниципальное предприятие Rīgas meži, которое в августе начало посадку деревьев на променаде.

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