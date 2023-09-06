Для того, чтобы нормально жить, жители Латвии хотели бы зарабатывать 1881 евро в месяц, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским агентством SKDS.

Средняя "цена" нормальной жизни по сравнению с 2022 годом увеличилась на 235 евро и достигла 1881 евро. В "доковидном" 2019 году жителям Латвии требовалась зарплата в 1466 евро в месяц, чтобы нормально жить.

В свою очередь, в 2013 году, для нормальной жизни латвийцам было достаточно 1055 евро, а 20 лет назад — всего 610 евро.

Между тем, если посмотреть на соотношение инфляции и дефляции, по сравнению с 2022 годом, в июле этого года жители Латвии придерживались мнения, что для обеспечения нормальной жизни уже сейчас необходимо в среднем зарабатывать в месяц на 14% больше.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram