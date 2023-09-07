Недостатки в работе ушедшего в отставку правительства связаны со слабым руководством со стороны политика "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) основатель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс, чья политическая сила входила в предыдущую коалицию вместе с "Новым Единством" и Национальным объединением (НО).

Пиленс придерживается позиции, что работоспособность нынешней коалиции напрямую связана с руководителем, а Кариньш намерен получить "работу в Брюсселе".

По словам Пиленса, Кариньш не понимал глубины кризиса в Латвии. На вопрос о том, почему сам ОС не предлагал более конкретных решений и моделей действий правительства, основатель партии заявил, что представляемая им политическая сила делала это во время разработке плана работы правительства.

Пиленс отметил, что если будет установлено, что правительство, созданное предыдущей коалицией, "не тянет" в каких-то сферах, он предложил расширить правительство профессионалами из отрасли, заменив самых слабых министров.

В свою очередь, во время создания новой коалиции Пиленсу не предлагали должность министра экономики. Распространение таких слухов является манипуляцией "Нового Единства", заявил Пиленс, упрекнув "Новое Единство" в двуличии, поскольку в двусторонних переговорах ОС хвалили, а потом в коммуникации со СМИ высказывалась критика.

Политик из ОС подчеркнул, что остаться в оппозиции было трудным решением, но его поддержали все депутаты парламентской фракции ОС. Он не допускает раскола ОС, чтобы политические конкуренты могли убедить отдельных депутатов из ОС и НО поддержать новое правительство.

Мы пришли в политику с установкой, что не можем стоять в стороне, сказал Пиленс и заявил, что ОС был готов продолжить свою работу в правительстве и до последнего момента ждал, когда "Новое Единство" "образумится" и поймет, что новая коалиция не соответствует ожиданиям общества.

Пиленс, который был кандидатом на должность как президента Латвии, так и премьер-министра, не уточнил свою дальнейшую позицию в объединении партий. Депутат Сейма от ОС Игорь Раев ранее говорил, что Пиленс после падения правительства Кариньша не был готов претендовать на формирование нового правительства в "существующих условиях".

Продажа частично принадлежащего Пиленсу предприятия UPB все еще в процессе, поскольку оценка компании продолжается.

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