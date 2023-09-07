Сейм передал на рассмотрение ответственной комиссии предложение "Нового Единства" увеличить штрафы за превышение скорости, сообщает агентство LETA.

За превышение скорости от 61 до 70 км/ч сейчас получается штраф от 240 до 460 евро, его предлагается повысить до 720–960 евро. Если сейчас за такое превышение можно лишиться прав на полгода, то после изменения закона — уже на год.

Штраф за превышение скорости в населенном пункте должен вырасти еще больше: с 360–460 евро до 1040–1400 евро, причем лишать прав предлагается не на 12 месяцев, как сейчас, а на 24.

В случае же, если скорость превышена более чем на 70 км/ч, то вне зависимости от места нарушения штрафовать предлагается на 2000 евро, а лишать прав на 36 месяцев.

Каждый год более чем 500 водителей ловят на превышении скорости на 60 и более километров в час. Известно, что с начала 2023 года и по 23 июля в ДТП погибло 72 человека, еще 200 получили тяжелые травмы — однако о том, сколько таких ДТП связано именно с превышением скорости, данных нет.

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