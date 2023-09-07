Процентные выплаты по обслуживанию государственного долга увеличатся до 1,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"). Такое заявление политик, который сохранит должность и в новом правительстве, сделал на конференции Министерства финансов, посвященной госдолгу, сообщило агентство LETA.

Министр признал, что расходы на обслуживание долга быстро растут, сейчас процентные выплаты уже составляют 0,5% ВВП.

Ашераденс заявил, что в 2022 году Государственная касса выпустила еврооблигации на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 0,1%, в январе 2023 года были выпущены еврооблигации на сумму 750 млн евро с доходностью 3,7%, а в июле — еврооблигации на сумму 750 млн на сумму евро с доходностью 3,9%.

Министр финансов подчеркнул, что в настоящее время уровень госдолга Латвии составляет 40,8% ВВП, что в два раза ниже, чем в среднем по Европейскому Союзу.

Ашераденс отметил, что государственный долг — это инструмент, который необходимо использовать правильно, в том числе инвестиции, финансируемые за счет долга, могут способствовать экономическому прорыву, приближая Латвию к среднему уровню ЕС. Однако неразумное использование государственного долга может иметь противоположный эффект.

Министр добавил, что различные вызовы — в сферах безопасности, энергетики, социальной политики, здравоохранения — создают дополнительную нагрузку на госбюджет и усиливают давление на госдолг.

В свою очередь, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс пояснил, что необходимо сосредоточиться не столько на расходах, сколько на их качестве. Если страна хочет тратить больше, ей нужно больше доходов, и она не может просто увеличивать государственный долг.

Казакс подчеркнул, что слишком большой государственный долг ограничивает экономический рост, а также снижает способность реагировать во время различных кризисов. В то же время любой кризис может увеличить госдолг.

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