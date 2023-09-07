Сейм единогласно решил передать на рассмотрение Юридической комиссии Сейма предложение "Объединенного списка" ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции через латвийскую границу.

В аннотации к законопроекту сказано, что гибридное нападение Беларуси, пытающейся заполонить соседние с ней страны ЕС мигрантами, продолжается, и искусственно создается кризис на границах. Все это создает риски терроризма как в Латвии, так и в других странах ЕС.

В этом году, отмечается в аннотации, существенно выросло количество уголовных процессов, связанных с организацией нелегальной миграции и возможности незаконно находиться в Латвии (например, перевозкой нелегалов по территории Латвии). С начала года и до 13 августа было начато 55 таких уголовных процессов. Почти в каждом из них фигурируют группы мигрантов, от трех до 19 человек. В 20 случаях это были группы от шести и более человек, а в 34 — от трех до пяти.

По мнению авторов законопроекта, за такие действия нужно наказывать по всей строгости, чтобы отбить желание заниматься организацией нелегальной миграции. В 2023 году только один такой уголовный процесс закончился реальным сроком, и это было всего четыре месяца лишения свободы. В основном нарушителей или штрафовали от 6200 до 12 400 евро, или наказывали кратковременным лишением свободы (от 32 до 90 дней), или приговаривали к общественным работам (от 100 до 280 часов). Кроме того, им было запрещено занимать государственные должности.

Авторы законопроекта считают, что это слишком мягкие наказания в условиях гибридной войны и предлагают к общественным работам не приговаривать вообще, а максимальное наказание увеличить с 2–4 лет до 4–6 лет лишения свободы.

Законопроект должен пройти три чтения в Сейме.

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