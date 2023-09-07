Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы уже в этом году, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившийся в Бухаресте, в четверг, 7 сентября, с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи главы государств обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность, европейскую интеграцию Украины и Молдовы, а также другие вопросы повестки дня ЕС и НАТО. Встреча состоялась во время саммита Инициативы трех морей в Бухаресте.

Ринкевич отметил прекрасные отношения между Латвией и Румынией. По словам президента, Румыния является важным партнером как на двустороннем уровне, так и в международных организациях. Президент Латвии подчеркнул общие интересы укрепления безопасности и обороноспособности, поддержки Украины и Молдовы. Обе страны имеют схожее понимание вопросов, стоящих в повестке дня ЕС и НС.

Президент выразил благодарность Румынии за ее вклад в укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, в том числе за участие в Миссии воздушного патрулирования стран Балтии. Ринкевич также высоко оценил ведущую роль Румынии в так называемом формате "Бухарестской девятки" НАТО, который является важным форматом для координации вопросов, важных для безопасности региона.

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