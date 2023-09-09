Онкология должна стать одним из главных приоритетов здравоохранения — так считает 91% респондентов, принявших участие в опросе "Оценка населением доступности лечения онкологических заболеваний", проведенном исследовательским центром SKDS.

При этом только 37% опрошенных согласны с тем, что онкология в Латвии уже является одним из приоритетов здравоохранения, а 63% не согласны или не могут дать однозначный ответ.

Директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических фирм (АМИФФ) Владислава Маране отметила, что данные исследования демонстрируют резкий разрыв между желаемой ситуацией и реальностью.

"Хотя подавляющее большинство населения считает, что онкология должна быть одним из приоритетов здравоохранения, в реальности лишь 37% населения ощущают, что это так, хотя почти половина жителей сталкивалась с онкологическими заболеваниями", — сказала она.

47% опрошенных указали, что они сами или их близкие проходили обследование или лечение от онкологического заболевания (сами — 9%, члены семей — 18%, близкие или знакомые — 25%). Главным образом, эти обследования или лечение проводились среди людей трудоспособного возраста от 41 до 65 лет — это отметили 53% респондентов. Примерно столько же человек (48%) подобные обследования и лечение не проходили.

Большинство, или 88% респондентов, которые столкнулись с онкологическим заболеванием за последние три года, в целом согласны с тем, что онкологические заболевания становятся все более актуальной проблемой в Латвии.

Большинство респондентов (51%) в целом не согласны с тем, что в Латвии доступны новейшие методы лечения онкологических заболеваний, а 58% не согласны с тем, что в Латвии повысилась доступность врачей и онкологических обследований. 75% опрошенных также не согласны с тем, что онкологические заболевания в Латвии выявляются и лечатся своевременно.

"Опрос показывает, что своевременной диагностике и лечению онкологических заболеваний необходимо уделять еще больше внимания и путем коммуникации с обществом, так выделяя более существенное бюджетное финансирование. За последние годы есть прогресс, работает "зеленый коридор", внедрены программы скрининга онкологических заболеваний, год назад правительством был утвержден план онкологии. Однако для реализации мероприятий плана, в том числе повышения доступности для пациентов инновационных лекарств, необходимо выделить предназначенное для этого финансирование", — подчеркнула Маране.

Почти все, то есть 94% респондентов, убеждены, что лечение онкологических пациентов в Латвии должно соответствовать лучшим европейским практикам.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в последнем исследовании по лечению онкологических заболеваний пришла к выводу, что в Латвии онкологические пациенты находятся в неравной ситуации по сравнению с населением других стран ЕС, в том числе соседних Литвы и Эстонии. Основными выводами этого исследования являются ограниченная доступность инновационных противораковых препаратов в Латвии, а также недостаточное качество медицинской помощи. Например, из 109 рассмотренных медикаментов более 40% одобрены в Латвии, но не включены в список компенсируемых лекарств.

В опросе исследовательского центра SKDS в августе 2023 года приняли участие 1005 постоянных жителей из всех регионов Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Из них 48,3% составляли мужчины, 51,7% — женщины. Исследование проведено по заказу АМИФФ.

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