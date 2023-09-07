Со следующего года сортировка биологических отходов станет обязательным условием для всех жителей Латвии. При этом пока только каждый четвертый (26%) латвиец сортирует биоотходы, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Поскольку в настоящее время только 7% жителей Латвии выбрасывают биоотходы в специально предназначенные для этого коричневые контейнеры, компания Getliņi EKO начала информационную кампанию Uzliec brūno ("Установи коричневый"). В рамках кампании жителям Латвии, особенно Риги, предлагают устанавливать возле их домов коричневые мусорные контейнеры. Все, что не съедено – полезно, отмечает представитель Getliņi EKO Инесе Авота.

Она рассказала, что согласно исследованию, проведенному Getliņi EKO и исследовательской компанией Norstat, только каждый четвертый (26%) житель Латвии сортирует биоотходы. Примерно в трети случаев они попадают в компостную кучу (в основном в сельской местности), и только 7% населения выбрасывают биоотходы в специально предназначенные для этого коричневые контейнеры, а 62% этих отходов попадает в зеленые контейнеры для бытовых отходов.

Есть несколько причин, почему важно сортировать биоотходы, рассказала Инесе Авота:

"Первая причина – это то, что от переработки биоотходов получают биогаз, который используется для производства электроэнергии и тепла. Поэтому биоотходы – это энергетический ресурс. Вторая связана с тем, что когда мы сортируем и перерабатываем эти отходы, то мы не создаем горы отходов на полигоне. Поэтому мы экономим место. И третья причина состоит в том, что, сортируя биологические отходы, мы не загрязняем другие. Поэтому бумага остается сухой и чистой, пластмасса - тоже, и нам легче перерабатывать эти отходы в другие материалы".

Инесе Авота подчеркнула, что Директива Совета Европы предусматривает, что с 2035 года только 10% всех образующихся бытовых отходов будет разрешено хранить на свалках, поэтому изменение привычек населения имеет решающее значение. Изменения коснутся всего латвийского общества, поскольку постановления Кабинета министров предусматривают, что со следующего года сортировка биоотходов станет обязательной на всей территории Латвии. Она советует установить возле своего дома специальные коричневые контейнеры:

"Нужно убедиться, что возле вашего дома есть такой коричневый контейнер для биологических отходов. Если такого нет, то нужно связаться с управляющим дома и сказать, что хотите сортировать отходы. Пусть он обеспечит такой контейнер. Если же вы живете в частном доме, то нужно напрямую связаться с компанией по утилизации отходов. Если же вы сами делаете компост для хозяйственных нужд, то в вашей жизни ничего не меняется".

Депутат Рижской думы Майрита Лусе отметила, что роль самоуправления состоит в том, чтобы обеспечить возможность для жителей правильно сортировать отходы: "Самоуправление должно обеспечить жителям инфраструктуру, чтобы они могли сортировать отходы. Ну и, конечно, важна образовательно-разъяснительная функция. Мы вместе с Getliņi EKO разъясняем жителям, почему это важно делать и как это делать. Потому, что в настоящее время из всех отходов Риги только 2% - это отсортированные биологические отходы. Это очень мало. У нас впереди много работы. Мы надеемся, что в связи с решением в следующем году сделать обязательной сортировку биологических отходов у жителей Риги будет больше возможностей, и количество отсортированных биоотходов вырастет".

Председатель правления Rīgas Namu pārvaldnieks Марис Озолиньш рассказал, что в месяц из домов, принадлежащих RNP, вывозится 460м3 биоотходов. Частота вывоза – два раза в неделю. Однако 20-30% отходов неправильно сортируют, поэтому очень важно устанавливать специальные контейнеры для биоотходов: "На данный момент жители Риги не готовы в массовом порядке сортировать биоотходы. Контейнеры часто бывают наполовину пустые. Возле многих домов не построена инфраструктура, часто не хватает мест для установки дополнительных контейнеров. Жители жалуются на запах, грызунов и грязь в контейнерах. Также часто просят убрать контейнеры, поскольку неправильная сортировка создает дополнительные расходы. Мы установили более 1000 контейнеров, а сейчас осталось только 600".

В качестве варианта решений он предложил использовать специальные мешки для контейнеров, как это используется во многих странах Европы.

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