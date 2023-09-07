Сегодня во втором чтении Сейм поддержал поправки к закону о медицине и закону о социальных услугах и социальной помощи, призванные повысить доступность паллиативного ухода.

Поправки предусматривают поручить правительству установить порядок организации паллиативного ухода.

Как поясняется в аннотации к поправкам к закону о медицине, законопроект не предусматривает введения новых услуг здравоохранения, но новыми правилами Кабинета министров "Порядок организации, получения и финансирования паллиативного ухода" будет установлен процесс организации услуг паллиативного ухода.

Правила предоставят в одном месте обобщенную информацию об услугах здравоохранения, социальных услугах и психосоциальной поддержке. Таким образом будет развиваться интегрированный подход в организации и координации услуг в паллиативном уходе, направленном на нужды людей.

В законе паллиативный уход будет определен как междисциплинарный, холистический уход за пациентами, заболевание которых ограничивает срок жизни и не поддается радикальному лечению, с целью предотвращения или уменьшения страданий, причиняемых болезнью, для обеспечения максимально высокого качества жизни пациенту и поддержки его семье.

Планируется установить, что паллиативный уход включает лечение и устранение вызванных болезнью симптомов, хосписный уход для лиц с прогнозируемой продолжительностью жизни до шести месяцев, психологическую, социальную и духовную поддержку, а также поддержку близким пациента в период после потери близкого человека.

Межотраслевой паллиативный уход предусматривает формирование мобильных команд специалистов по паллиативному уходу, которые будут обеспечивать паллиативный уход в режиме 24/7, в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пациента. В дополнение к специалистам здравоохранения в состав команды предполагается включить социального работника, работников социального ухода и специалистов психосоциальной поддержки - психолога или психотерапевта и капеллана.

Необходимое дополнительное финансирование в госбюджете на 2024 год на указанные цели составит приблизительно 4,9 млн евро.

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