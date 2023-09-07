В четверг, 7 сентября в Салацгриве перед мостом через реку Салацу были установлены сенсорные "умные светофоры". Их основная цель — уменьшить заторы и улучшить транспортный поток.

Переключение сигналов "умного светофора" зависит от интенсивности движения в конкретный момент. Этот тип технологии должен уменьшить заторы в городе.

Мост через реку Салацу не ремонтировался в течение многих лет, и в настоящее время транспортные средства могут пересекать его только в одном направлении за раз, чтобы избежать перегрузки устаревшей конструкции.

Мост не был восстановлен, так как самоуправление Лимбажского края, которому он принадлежит, не смогло найти необходимые средства, а Министерство сообщения Латвии отказалось перенять мост в свое ведение. Латвия надеется получить средства, на которые можно будет восстановить мост, из фонда военной мобильности Европейского союза (ЕС).

Ранее департамент дорожного движения Эстонии попросил латвийских коллег предоставить дополнительную информацию о техническом состоянии Салацского моста из-за постоянных пробок. Например, в один из выходных дней августа образовалась шестикилометровая очередь машин, ожидающих пересечения моста — тогда тысячи людей из Латвии и Литвы отправились на концерт певца The Weeknd в Таллинне.

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