Для поддержания улиц Риги в относительно хорошем состоянии и для проведения текущих работ необходимо не менее 45 миллионов евро в год, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

"45 миллионов евро станут пределом, когда разрушение улиц будет происходить медленнее, чем реконструкция", — пояснил Кирсис, добавив, что "моя цель — достичь этого предела".

В то же время мэр Риги заявил, что, по его мнению, этот предел, когда улицы "восстанавливаются быстрее, чем разрушаются", никогда не достигался.

Председатель Рижской думы предположил, что объем финансирования в 45 миллионов евро может будет выделен в следующем году.

В августе ряд депутатов Рижской думы выразили обеспокоенность завершением к осени ремонта дорог.

Депутатов встревожило то, что в отношении одного из предприятий, которое занимается в Риге ремонтом и содержание дорог — AS Ceļu pārvalde — начат процесс правовой защиты. У отдельных депутатов возникли вопрос, сможет ли компания выполнять свои обязательства.

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