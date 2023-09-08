Температура воздуха в Латвии в ближайшие пять дней будет повышаться и на следующей неделе местами достигнет +27 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и в утренние часы возможен туман. Будет преобладать слабый ветер, преимущественно южный.

Температура воздуха в первой половине следующей недели по ночам составит +9…+16 градусов, днем — +20…+25 градусов, а в первой половине следующей недели — до +24…+27 градусов.

С четверга, 14 сентября, в свои права вступит осень — ожидается понижение температуры и дожди.

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