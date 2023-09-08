Вирус Covid-19 никуда не исчез, а сейчас наблюдается его небольшой рост, сообщил агентству LETA эпидемиолог Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний.

Эпидемиолог сообщил, что в летние месяцы в больницах проходят лечение в среднем 14 пациентов в неделю. В свою очередь, на прошедшей неделе в больницах уже лечились 28 пациентов. Однако Перевощиков указывает, что рост заболеваемости — не удивителен, вирус все это время продолжал циркулировать. Кроме того, на данный момент, с наступлением осени, для вируса сложились благоприятные условия.

"Люди возвращаются из отпусков, больше общаются друг с другом. Это также сентябрь, начало учебного года, когда дети больше находятся в своих коллективах. Осенью мы проводим больше времени в помещении, будет холодно, и мы меньше проветриваем помещения. Ежегодно у нас также регистрируются первые случаи респираторного синцитиального вируса и других вирусов, не только Covid-19", — сказал Перевощиков.

При этом эксперт отметил, что нынешние темпы роста далеки от темпов предыдущих вспышек вируса. Например, весной в среднем приходилось госпитализировать 100 пациентов, а в худшие месяцы распространения подвида вируса "дельта" — 1500 пациентов. На данный момент доминирующим типом является "омикрон", который более мягкий, но нельзя отрицать, что распространение вируса Covid-19 продолжится.

Перевощиков напомнил, что наибольший риск заражения Covid-19 у людей с ослабленным иммунитетом — с хроническими заболеваниями, пожилых от 65 лет и старше, беременных женщин. Хотя использование масок в настоящее время является добровольной мерой, он призывает людей из группы риска задуматься об осторожности, меньше находиться в людных местах и ​​избегать контактов с больными людьми. Также вакцинация людей из групп риска против Covid-19 защитит от тяжелых форм заболевания, снизив риск летального исхода.

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