Находящийся с визитом в Вильнюсе заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что субсидии, которые просят литовские политики и украинские фермеры для перевозки зерна через Клайпеду и другие европейские порты, в Брюсселе не обсуждаются.

Однако, по его словам, комиссия изучает, как сократить транспортные расходы за счет решения процедурных или инфраструктурных вопросов.

"Есть финансирование для устранения конкретных барьеров, которые мешают функционированию коридоров солидарности. Таким образом, в этом отношении некоторое финансирование имеется. Однако мы сейчас не рассматриваем конкретное субсидирование транспортных расходов", — сказал Домбровскис в интервью BNS.

"Скорее, мы ищем, что можно сделать для снижения транспортных расходов за счет целенаправленных административных или инфраструктурных улучшений", — добавил он.

Однако, по словам Домбровскиса, Еврокомиссия поддерживает предложение Литвы перенести таможенные формальности, фитосанитарный контроль и другие процедуры с украинско-польской границы в порты сообщества, например, в Клайпеду.

В июле министры иностранных дел, связи и сельского хозяйства Литвы в письме, адресованном чиновникам Еврокомиссии и премьер-министру, призвали усилить альтернативный маршрут экспорта украинского зерна через страны Балтии.

"Это тема, над которой мы интенсивно работаем на нашей совместной координационной платформе, а также на двусторонней основе с членами сообщества и самой Украиной. Если представлять обзор так называемых коридоров солидарности, то главным из них сейчас является Дунай. Цель — достичь 4 млн тонн зерна в месяц к концу года. По оценкам, экспортная потребность Украины в зерне в ближайшие 12 месяцев достигнет 4,7 млн ​​тонн в месяц, а может быть, даже будет немного выше", — сказал Домбровскис, отвечая на вопрос о том, каковы возможности и перспективы этого маршрута.

"Нам также необходимо обратить внимание на польско-балтийский коридор. Это часть коридоров солидарности, и мы также ищем пути устранения конкретных узких мест, чтобы облегчить использование этого коридора. Примером может служить конкретное предложение Литвы о переносе таможенного и фитосанитарного контроля грузов в порты стран Балтии", — сказал комиссар.

Он заверил, что комиссия поддерживает предложения Литвы и ищет другие конкретные улучшения, которые можно было бы внести. Однако, по его словам, логистически это достаточно сложный коридор, поскольку железнодорожные пути в Украине, Польше и Литве разные: "Это увеличивает затраты и логистические трудности. Однако есть определенные вещи, за счет которых мы можем улучшить функционирование этого направления, и именно над этим мы работаем".

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