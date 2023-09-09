Достаточно ли в Латвии мусульман, чтобы строить здесь классическую мечеть? Этот вопрос в последнее время стал актуальным, потому что нынешний центр исламской культуры на улице Бривибас уже давно не в состоянии вместить всех желающих, и коллективные молитвы приходится проводить в две смены. Иногда сюда приходит до тысячи мусульман. К концу года община займет дополнительно только что отремонтированное помещение на улице Авоту.

Как заявил передаче 360TV ZIŅneši руководитель Латвийского центра исламской культуры Зуфар Зайнуллин, здание для совместных молитв крайне необходимо. "Мы планировали отремонтировать это место, а потом думать о мечети. Я думаю, в Латвии обязательно нужно построить классическую мечеть. В свободной Латвии, чтобы все видели и понимали, что это такое. Пока нам хватает этого помещения", — сказал он.

Журналисты побывали на мусульманском богослужении и поговорили с его посетителями. Например, в том, что в Латвии нужна мечеть, полностью уверен Яйхын из Узбекистана.

"Я думаю, это было бы хорошо, прежде всего для туристов — место для посещения. Здесь очень красивые церкви, но нет ни одной мечети, а это было бы красиво. Также это показало бы демократический путь для людей любой религии. Я из Ташкента. У нас много красивых церквей, в том числе православных и католических", — говорит он.

В настоящее время в Латвии проживает около 10 000 мусульман, большинство из них иностранцы, но есть и латвийцы, принявшие ислам. Как рассказали 360TV ZIŅneši в центре исламской культуры, ежемесячно принимают ислам примерно два жителя Латвии. Например, Дидзис, который взял имя Давуд Джибраил и исповедует ислам уже 10 лет.

"Я не знаю, сколько тут местных. Мне кажется, не так много, как всяких студентов и приезжих. Они, конечно, составляют большинство", — говорит он о посетителях исламского центра.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram