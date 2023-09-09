Как заявил передаче 360TV ZIŅneši руководитель Латвийского центра исламской культуры Зуфар Зайнуллин, здание для совместных молитв крайне необходимо. "Мы планировали отремонтировать это место, а потом думать о мечети. Я думаю, в Латвии обязательно нужно построить классическую мечеть. В свободной Латвии, чтобы все видели и понимали, что это такое. Пока нам хватает этого помещения", — сказал он.
Журналисты побывали на мусульманском богослужении и поговорили с его посетителями. Например, в том, что в Латвии нужна мечеть, полностью уверен Яйхын из Узбекистана.
"Я думаю, это было бы хорошо, прежде всего для туристов — место для посещения. Здесь очень красивые церкви, но нет ни одной мечети, а это было бы красиво. Также это показало бы демократический путь для людей любой религии. Я из Ташкента. У нас много красивых церквей, в том числе православных и католических", — говорит он.
В настоящее время в Латвии проживает около 10 000 мусульман, большинство из них иностранцы, но есть и латвийцы, принявшие ислам. Как рассказали 360TV ZIŅneši в центре исламской культуры, ежемесячно принимают ислам примерно два жителя Латвии. Например, Дидзис, который взял имя Давуд Джибраил и исповедует ислам уже 10 лет.
"Я не знаю, сколько тут местных. Мне кажется, не так много, как всяких студентов и приезжих. Они, конечно, составляют большинство", — говорит он о посетителях исламского центра.