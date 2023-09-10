В американском докладе о торговле людьми отмечается, что жители Латвии мало информированы об этой проблеме, что еще больше подвергает риску малообеспеченных и недостаточно образованных людей.

Передача 360TV ZIŅneši побывала в детдоме в Вецружине, в латгальской глубинке. Здесь в нескольких трехкомнатных квартирах с общей кухней живут 15 детей и молодых людей, находящихся на внесемейной опеке. О торговле людьми с воспитанниками детского дома поговорили представители кризисного центра Marta и Бюро омбудсмена.

Согласно подготовленному в США докладу о ситуации в Латвии, детские дома являются проблемной зоной — молодые люди, начиная самостоятельную жизнь, ищут эмоциональной привязанности, и вербовщики, занимающиеся торговлей людьми, могут этом воспользоваться. По словам Линды Савиете из центра Marta, молодым людям обещают хорошую жизнь за границей, и они слепо клюют на эту удочку.

"Часто им обещают золотую жизнь за границей, хорошую зарплату, отличные условия жизни, бесплатный билет, бесплатные три месяца проживания. Конечно, потом все это записывается в долги, человек погрязает в долгах и не может найти выхода из ситуации. Рекрутеры кажутся симпатичными, дружески настроенными, а потом находят способ шантажировать, манипулировать. Торговля людьми может начаться с совершенно невинной переписки с незнакомцем в социальных сетях. За границей бывают случаи, когда рекрутеры ищут по хэштегам в Instagram, например #jūtosvientuļi ("чувствую себя одиноким") или же по указанной в Instagram локации находят детские дома", — рассказала она.

В Латвии чаще всего сексуальному использованию подвергаются девушки и женщины, а мужчин заставляют работать на рабских условиях или ​​принуждают к совершению преступлений.

По словам руководителя центра Marta Илуты Лаце, это только видимая часть айсберга. Нередки случаи, когда преступление квалифицируется не как торговля людьми, что смягчает тяжесть преступления и наказание. Одним из факторов, способствующих торговле людьми в Латвии, является недостаточная информированность. По мнению Лаце, нужны занятия для групп писка, но часто такие идеи теряются в коридорах власти, где дальнейшая их реализация сталкивается с нехваткой желания и воли.

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