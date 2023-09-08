Технически пассажирское железнодорожное сообщение с рижским микрорайоном Болдерая уже возможно, однако реализация проекта сильно запаздывает на бюрократическом уровне. Об этом сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на слова экс-министра сообщения Талиса Линкайтса в эфире программы "ТЧК".

Как отметил Линкайтс, ранее утвержденные проекты предусматривают строительство железнодорожных станций "Болдерая" и "Ильгюциемс" до конца текущего года. Самый поздний срок — конец 2024 года.

Однако пока приходится считаться с задержками как со строительством перронов, так и с закупкой поездов.

"По этом маршруту должны были ехать батарейные поезда, а Автотранспортная дирекция начала процедуру их закупки. Но я не вижу там большого прогресса. По плану, вторая часть закупки должна была пройти в начале этого года. Сейчас уже сентябрь, так что процесс, по всей видимости, затягивается", - цитирует Линкайтса Rus.LSM.lv.

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