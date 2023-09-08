Изучение истории должно быть отдельным предметом в программе школьного образования, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с инициативными представителями Общества исследования и популяризации истории Андрисом Тихомировым, Янисом Шилиньшем и Карлисом Силсом.

Как сообщил агентству LETA советник первого лица государства Мартиньш Дрегерис, Ринкевич отметил, что сейчас это особенно важно, в том числе в контексте геополитической ситуации и информационного пространства.

"Комплексное изучение предмета история в школах также способствует сохранению нашей национальной культуры и образованию жителей Латвии. Я еще раз подниму этот вопрос перед министром образования и науки", — подчеркнул президент.

Ринкевич отметил, что необходимо найти финансовую поддержку для исследований истории Латвии. В ходе встречи представители общества изложили президенту свое видение текущей ситуации в латвийской исторической науке и коммуникации, в том числе указали на практические препятствия и возможные улучшения в этой сфере.

Как уже сообщало агентство LETA, что Общество учителей истории и социальных знаний в конце 2022 года раскритиковало проект Skola 2030 в связи с тем, какая роль отведена изучению истории на этапе общего среднего образования, на котором появился новый междисциплинарный предмет "Социальные знания и история на всеобщем уровне", "История и социальные знания I" на оптимальном уровне. Предмет объединяет этику, религию, политику, философию, экономику, право и историю.

Такое объединение наук в одном предмете, по мнению общества учителей, "создало ряд проблем", поэтому педагогическое объединение выступает за существование отдельных предметов "История I" и "Социальные науки I" на этапе общего среднего образования. .

В прошлом месяце руководитель Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко на пресс-конференции, информируя о событиях 2023/2024 учебного года, указала, что ожидаются изменения в содержании отдельных предметов, в том числе продолжающееся обсуждение с учителям о возможности преподавания истории и социальных наук раздельно.

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