осударственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) напоминает, что перед началом отопительного сезона дымоходы необходимо очистить от сажи. Это увеличит теплоотдачу системы отопления и предотвратит трагические пожары. По данным ГПСС, ежегодно в Латвии регистрируется более 500 случаев возгорания сажи, которое может стать причиной разрушительных пожаров.

В минувший отопительный сезон поступил 571 вызов на пожары из-за загоревшейся сажи в дымоходе, годом ранее — 577. Больше всего таких вызовов в Риге и Рижском регионе, меньше всего — в Курземе и Латгалии.

Как заявил начальник ГПСС полковник Мартиньш Балтманис, есть лишь несколько обязательных требований, чтобы уберечь себя, домочадцев и жилье от пожара. Это вычищенный дымоход, своевременная проверка и обслуживание отопительных приборов и наличие детектора дыма.

При горении твердого топлива на внутренней поверхности дымохода образуются отложения копоти, сажи и смолы, которые, если их не очистить вовремя, в лучшем случае снижают эффективность отопления, а в худшем могут загореться. Это, в свою очередь, может создать трещины по всей толщине корпуса дымохода, включая наружную обшивку, что открывает путь горячим дымовым газам и огню к конструкциям стен, потолка и крыши и может привести к гибели целого здания. Пожарные отмечают, что сажа в дымоходе чаще образуется, если в нем сжигается некачественное топливо, например, влажные дрова или бытовые отходы.

Еще один фактор возникновения пожаров — невнимательность людей. Пожарные, выезжая на вызовы, нередко видят неправильную работу системы отопления — перетопленные печи, неправильно сконструированный дымоход, слишком быстро закрытые заслонки, что ведет к задымлению комнат. Также ГПСС просит помнить о том, что нельзя размещать у печи и сушить на печи горючие предметы.

Чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без трагических происшествий, ГПСС просит людей до его начала позаботиться о пожарной безопасности своих жилищ — вычистить дымоходы, проверить отопительные приборы, а также заготовить качественное топливо — дрова, брикеты, гранулы и т. д.

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