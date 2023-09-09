Наибольшее количество пожаров было потушено на территории Рижского регионального лесничества — 288. Далее следует Южнолатгальское лесничество, на территории которого произошел 141 пожар.
Самая большая выгоревшая площадь зафиксирована в Адажской волости — 301 га.
В прошлом году за соответствующий период было зарегистрировано 357 лесных пожаров общей площадью 220 га, а в 2021 году — 437 лесных пожаров площадью 503 га.
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