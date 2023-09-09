Во время завершающей стадии военных учений Namejs 2023, которые начались 5 сентября и продлятся до 2 октября, жители Латвии смогут увидеть военные суда в портах, вертолеты Blackhawk и Chinook и, конечно, отражение гибридных угроз. Об этом в эфире передачи Komandcentrs на Delfi TV сообщил начальник Управления военных учений Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Агрис Лиепиньш.

Самые масштабные военные учения Namejs проходят ежегодно уже девять лет — с 2014 года. Учения состоят из нескольких фаз и во время завершающего этапа общество будет видеть их видеть и слышать. В ходе учений по главным и региональным дорогам Латвии будут передвигаться солдаты и военная техника. Также будут осуществляться полеты военной авиации в воздушном пространстве Латвии, в том числе на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.

"Мы будем не только на полигонах, но и в обществе, чтобы люди нас видели и мы могли действовать в любой точке Латвии. Наша задача — защищать все Латвийское государство, а не полигоны", — пояснил Лиепиньш.

В учениях примут участие солдаты и земессарги всех подразделений НВС, а также военнослужащие первого призыва СГО и солдаты запаса. Также в Namejs 2023 будут участвовать солдаты союзников из США, Дании, Эстонии и Литвы, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в Латвии.

"В течение года каждый компонент, например, воздушные и морские силы, готовится к учениям, которые играют роль своего рода проверки того, как мы можем сотрудничать и что необходимо улучшить", — отметил представитель НВС.

Сценарий учений состоит из двух частей — гибридной войны и конвенциональной войны. Конвенциональная часть подразумевает противостояние одной армии с другой — окопные бои, защита границы. Гибридную же часть можно охарактеризовать как начало войны или предвоенную фазу — в ней главную роль играет Госполиция, а НВС ее поддерживают. Будут также отыграны сценарии гибридных угроз.

"Хотел бы подчеркнуть — в обоих сценариях важен солдат, но общество в центре. Выделим информационные операции, чтобы народ видел и слышал, что мы делаем для правильного предоставления информации населению понятным способом", — отметил Лиепиньш.

Как пояснил Лиепиньш, на начальном этапе военных учений работа идет у компьютеров и в кабинетах — подразделения представляют штабу свое видение о том, как можно действовать в конкретных тактических ситуациях, штаб оценивает информацию и вносит поправки в свои планы. Когда все организовано на уровне руководства и документов, военные отправляются "в поле". Заключительный этап учений является самым видимым для окружающих.

В этом году наиболее заметными учения будут в Курземе и на побережье, а также в портах, где будут швартоваться военные суда параллельно с проходящими международными военными учениями Northern Coast. В зависимости от погоды в учениях также планируется задействовать вертолеты Blackhwak и Chinook.

Полный выпуск передачи Komandcentrs доступен здесь.

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