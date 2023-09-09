Министерство иностранных дел Латвии не располагает информацией о том, что в результате разрушительного землетрясения в Марокко пострадали граждане Латвии, сообщило агентство LETA.

МИД призывает жителей Латвии, находящимся в указанном регионе, связаться со своими родственниками и сообщить им, в безопасности ли они. Путешественникам, оказавшимся в районе, пострадавшем от землетрясения, Министерство иностранных дел предлагает следовать указаниям местных властей.

Если вам необходима консульская помощь, вы можете обратиться к Почетному консулу Латвии в Марокко по телефону +212 2254 1056 или +212 6611 37920 или в Консульский отдел Министерства иностранных дел в Риге по телефону +371 2633 7711.

Как ужк сообщалось, в ночь на 9 сентября примерно в 70 километрах от Марракеша произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли более 600 человек и многие получили ранения.

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