В сентябре Рига примет 101 ребенка из украинского города Чернигова, выяснило агентство LETA.

По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, конкурс на прием детей выиграла организация "Aktīvists". Общая сумма договора — 78 859 евро.

Как пояснили в Рижской думе, по просьбе украинского посольства Рижское самоуправление примет детей от 10 до 16 лет из Чернигова и сопровождающих их лиц.

Группа будет размещена в гостинице, а программа включает мероприятия как в Риге, так и за ее пределами.

В программу входит активный и пассивный отдых в Риге, посещение зоопарка, занятия спортом, экскурсии за пределы Риги и т.д.

Учитывая, что дети, включенные в группу, испытали на себе ужасы войны, программа планируется эмоционально щадящей и с высоким уровнем безопасности.

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